Iași: O studentă, dată în urmărire națională O studenta a Facultații de Litere din Iași e cautata cu disperare de familie dupa ce a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Tanara a fost data in urmarire naționala. Maria, in varsta de 20 de ani, e de negasit de marți. Fata și-a anunțat parinții ca acre cursuri marți de dimineața pana seara la ora 20:00. Aceasta nu ar fi ajuns la facultate in acea zi. Rudele cred ca fata e in pericol. Polițiștii o cauta de patru zile. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

