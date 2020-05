Stiri pe aceeasi tema

- Focar de infectie cu noul coronavirus la Spitalul din Pascani. 10 din cei 48 de pacienti internati in Sectia de Ingrijiri Paliative a unitatii sanitare au fost testati pozitiv pentru Covid 19 si vor fi transferati, astazi, la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. Pacientii au intrat in contact cu…

- La Alba Iulia o femeie in varsta de 71 de ani s-a vindecat de COVID-19 Foto: radiocluj.ro La Alba Iulia o femeie în vârsta de 71 de ani s-a vindecat de COVID-19. Îngrijita în cadrul Secției de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența, pacienta a fost externata…

- O femeie de 71 de ani infectata cu COVID-19 s-a vindecat si a fost externata, marti, din Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Alba Iulia, aceasta fiind cea mai in varsta dintre cei 11 pacienti diagnosticati cu noul coronavirus tratati in unitatea amintita declarati vindecati. Potrivit unui comunicat…

- O femeie de 71 de ani, ingrijita in cadrul secției de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia, s-a vindecat de COVID-19, boala cauzata de infectarea cu noul coronavirus SARS-CoV-2. Pacienta a fost externata marți, 21 aprilie, dupa ce rezultatele a doua teste, efectuate luni…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta inca 9 decese in randul pacientilor cu COVID-19. Bilantul deceselor in Romania ajunge la 469.Deces 461 Femeie, 69 ani din județul Mehedinți. Data internarii: 05.04.2020 in Spitalul Județean de Urgența Drobeta-Turnu Severin – secția pneumologie,…

- Alte șase persoane au murit rapuse de coronavirus numarul deceselor ajungand la 451. Sunt persoane cu varste cuprinse intre 30 și 84 de ani din Mureș, Iași și Brașov. Deces 446 Barbat, 84 ani din județul Iași. Internat in Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași, secția Boli Infecțioase in data de 03.04.2020,…

- ALERTA… Inca o asistenta medicala din randul celor care lucreaza la Sectia de Boli Infectioase a spitalului barladean, a fost depistata pozitiv la coronavirusul Covid-19. Numarul cadrelor medicale infectate s-a ridicat la trei, la care se adauga si o infirmiera. Doua asistente si infirmiera au contactat…

- Un pacient din Alba, diagnosticat cu COVID-19, a fost externat sambata din Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, dupa ce a fost declarat vindecat. Acesta a fost internat in urma cu 5 zile, fiind transferat de la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia. „Ne bucuram sa…