- O femeie a fost injunghiat in local de catre un barbat. Agresorul a fugit de la fata locului, dar a fost prins de catre oamenii legii la scurt timp. El a fost dus la audieri la sectia 3 de Politie. Femeia injunghiata in piept era concubina barbatului si era chelnerita la Corso. Femeia, care a fost injunghiata…

- „Pacienta in varsta de 61 de ani, victima unei dispute conjugale, a ajuns in UPU cu o plaga la nivelul regiunii parietale stangi, una la nivelul mainii stangi, o plaga foarte mica in zona cervicala si cu leziuni toraco-abdominale, in urma unor lovituri cu picioarele", a mentionat profesorul Diana Cimpoesu,…

- O pacienta acuza umilințele de la Spitalul din Braila, unde doua asistente la Unitatea de Primire Urgențe nu au vrut sa-i faca fișa de consultații. Fata spune ca a fost ținuta pe holuri mai bine de trei ore in condițiile in care in afara de ea mai era acolo un singur pacient. “Esti tanara, nu mori!”…

- Pacienta in varsta de 21 de ani, operata saptamana trecuta, la Spitalul de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava, pentru a i se inlatura din creier un focar de epilepsie, „are stare buna, cu o dispozitie extraordinara", a declarat medicul epileptolog Ana Miron. Dr. ...

- O femeie din Iași a fost internata in stare grava la Spitalul din Socola, cu ”sindromul mortului viu”. Pacienta nu mai mananca și este convinsa ca nu mai are gura, stomac și alte organe interne, iar venele i s-au topit. Femeia a suferit extrem de mult dupa moartea soțului iar medicii fac tot ce pot…

- Violenta intre doi parteneri de viata a atins cote nemaivazute ieri dimineata, cand o femeie de 36 de ani, din Botosani, a ajuns la spital dupa ce a fost injunghiata de mai multe ori. Femeia le-a povestit cadrelor medicale ca a avut o discutie cu barbatul, iar, atunci cand ea a vrut sa riposteze verbal,…

- CAZ REVOLTATOR LA HUSI ! GRAV… O pacienta de la Sectia de Psihiatrie din Husi a sarit de la etaj, dupa ce i-a cerut fiicei sale sa o ia acasa, pentru ca nu este bine tratata. MISTER… Un caz extrem de grav s-a petrecut la Spitalul municipal “Dimitrie Castroian” din Husi! O pacienta a sectiei de [...]