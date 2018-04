Stiri pe aceeasi tema

- Rutierul belgian Michael Goolaerts, care duminica a participat la cursa clasica de ciclism Paris-Roubaix, a decedat la spitalul din Lille. Duminica dupa-amiaza, Goolaerts (23 ani) a fost gasit fara suflare in al 20-lea din cele 29 de sectoare pavate ale cursei, fiind transportat de urgenta cu elicopterul…

- Principalele noutati prevazute in proiectul Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru in anul 2018 in asistența medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinica medicina fizica și de reabilitate și in asistența medicala ambulatorie de specialitate pentru medicina dentara…

- Tatal a fost cel care a gasit-o pe femeia in varsta de 54 de ani, moarta in casa. Decesul este foarte similar cu circumstantele din cazul Marinele Rusu, asistenta medicala moarta in martie 2017, ambele intra in concendiu medical inainte de a fi gasite fara suflare, scrie botosaneanul.ro.…

- Platforma informaticaa instituției va fi conectata cu cea europeana, iar documentele necesare asigurarii asistenței medicale in strainatate vor fi transmise online, nu prin poșta, așa cum se procedeaza in prezent. La nivelul Casei Naționale de Asigurari de Sanatate va fi demarat, in curand, un proiect…

- Scene șocante la Spitalul din Slatina. Un infirmier de la Sectia de Psihiatrie a ucis o asistenta, sambata noaptea, dupa care s-a sinucis. Asistenta in varsta de 45 de ani si infirmierul in varsta de 54 de ani erau impreuna ...

- O fetita in varsta de sapte luni, din judetul Botosani, a fost adusa zilele trecute la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi cu suspiciunea ca ar fi inghitit o pana de gasca. Speriati, parintii acesteia au sunat la 112, mergand ulterior la cea mai apropiata unitate medicala pentru a vedea despre ce…

- In prezent, accesul la asistenta medicala, tratament si masuri de recuperare medicala in tara este limitat, prin dispozitiile art.6 alin.(1) din OMAI nr.24/2009, la unitatile sanitare ale Ministerului Sanatatii, ale ministerelor/institutiilor cu retea sanitara proprie, ale ministerelor/institutiilor…

- Consiliul Judetean doreste o cat mai buna popularizare a Centrelor de permanenta, a promovarii activitatii acestora. Centrele de permanenta asigura asistenta medicala primara pe raza intregului judet, iar aradenii care au nevoie de ingrijire medicala pot apela la aceste Centre. „Dorim ca aradenii sa…