Iaşi - Numărul de infectări s-a triplat într-o zi. Internările în spital rămân reduse Ieri au fost raportate in judet aproape 260 de cazuri de noi infectari Covid, fata de numai 96 cu o zi in urma. Medicii cred ca numarul cazurilor va exploda, la Iasi dar si in intreaga tara, la sfarsitul acestei saptamani. Varful valului 5 este asteptat la sfarsitul lunii. Medicii cred ca infectarea se propaga mult si printre copii. Aproape de trei ori mai multi infectati cu SARS COV 2, in ultimele 24 de ore, la Iasi. Inca nu am ajuns pe podiumul national, dar medici spun ca, la sfarsitul acestei saptamani, este foarte posibil ca cifrele pandemiei sa se dubleze fata de zilele anterioare, iar… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

