Stiri pe aceeasi tema

- Blocul ANL pentru medici, aflat in construcție in curtea Spitalului Vechi din Suceava, va fi terminat anul acesta. Anunțul a fost facut in timpul unei inspecții efectuate, astazi dimineața, pe șantier, de ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila. Blocul va avea 30 de unitați locative. Printre cei care l-au…

- Municipalitatea angajeaza o firma de avocatura care va apara, inclusiv in instanța, respectarea drepturilor brașovenilor de catre P&P, firma care administreaza parcarile din municipiu. Avand in vedere faptul ca firma care a concesionat parcarile din Municipiul Brașov, continua sa nu aplice prevederile…

- Primarul orasului, Mihai Chirica, a facut prapad la un club care are o singura victorie, in ultimele 19 etape de campionat: atacantul Andrei Cristea (36 de ani) a ramas fara atributiile sale de antrenor, presedintele Ciprian Paraschiv a fost amendat, iar Anton Helesteanu, de la scouting, a fost dat…

- Comunicat de presa PSD Alba| Proiectul bazei de tratament de la Ocna Mureș intra in impas financiar. Primarul PNL trebuie sa iși asume greșelile și sa solicite sprijin Investiția bazei de tratament de la Ocna Mureș, menita sa puna in valoare importante resurse naturale și sa reinvie tradiția bailor…

- Consiliul Local al Sectorului 4 a decis, in aceasta dupa amiaza, sa acorde un sprijin financiar in suma de pana la 200.000 de lei, precum și suport logistic pentru realizarea de construcții modulare, in vederea reconstrucției cladirii școlii din localitatea vasluiana Poienești, distrusa intr-un…

- Protectia consumatorului de servicii financiar-bancare va fi mult mai atent monitorizata la nivel european si se urmareste crearea unor mijloace de consiliere preventiva, astfel incat situatiile de risc financiar sau de imposibilitate de plata ale persoanelor fizice sa fie tratate cu mai multa preocupare…

- Municipalitatea ieseana continua sa se implice tot mai activ in lupta de combatere a raspandirii noului coronavirus. Astfel, conform Hotararii n. 313 a Consiliului Local din 17 august 2020, adoptata la propunerea primarului Mihai Chirica, donatorii de sange din Municipiul Iasi primesc sapte tichete…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) deschide, in perioada 4 ianuarie – 4 mai 2021, o noua sesiune de primire a proiectelor dedicata tinerilor fermieri din diaspora. Este vorba de submasura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din cadrul Programului Național de Dezvoltare…