- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, in calitate de partener al Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS, invita publicul sa viziteze expoziția „Așa am petrecut suferința”, deschisa in perioada 19 – 30 iunie 2024, la Palatul Culturii, in spațiul Muzeului Științei…

- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, avand ca parteneri Colegiul Național de Arta „Octav Bancila” Iași și Asociația „Crescendo Events”, invita publicul la evenimentul „Recital de pian: Codrin Cheptine”, care va avea loc joi, 13 iunie 2024, de la orele…

- Expoziția „Patrimoniu – valoare și valorizare” Concert ZENOSYNE SAXOPHONE QUARTET (Italia) Centrul de Cultura „George Apostu” din Bacau, in parteneriat cu Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Arta, anunța deschiderea expoziției „Patrimoniu – valoare și valorizare”, care va avea loc…

- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași va gazdui, in perioada 16 mai – 31 iulie 2024, expoziția „Leonardo da Vinci – Invențiile unui geniu al Renașterii”, ce va putea fi vizitata la Palatul Culturii – Muzeul Etnografic al Moldovei. Vernisajul va avea loc joi, 16 mai 2024, ora 12.00. In cadrul acestei…

- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Istorie a Moldovei – Muzeul Memorial „Mihail Kogalniceanu”, in parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal Sibiu, organizeaza in perioada 10 mai – 31 august 2024, expoziția „O istorie a balului cuprinsa in ordinele de dans”. Ordinul de dans sau carnetul…

- Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova” Iasi organizeaza expoziția „Donația de icoane pe sticla Ionela Varga”, care poate fi vizitata in Sala „Petru Caraman” de la Palatul Culturii, in perioada 26 aprilie – 16 iunie 2024. Vernisajul va avea loc vineri, 26 aprilie…

- In emisiunea de astazi, relatam de la prezentarea publicației științifice Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei, Numarul XXIII, publicație de inalta ținuta academica, inițiata de catre regretatul om de cultura Vasile Munteanu (1966-2012); Anuarul a fost lansat, la Iași, nu demult, in Sala „Petru Caraman”…

- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, prin Secția Relații Publice, Marketing, Logistica, Proiecte, Programe, cu sprijinul Muzeului Etnografic al Moldovei, organizeaza la Palatul Culturii, in perioada 17 aprilie – 2 mai 2024, o noua serie de evenimente sub genericul DICE Distractiv – Interactiv…