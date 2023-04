Iași, în topul orașelor poluate din România Ultimul raport al Agenției Europene de Protecție a Mediului arata ca Iași este cel mai poluat oraș din Romania. Locuitorii din Iași respira cel mai poluat aer din Romania. Datele arata ca in ultimii doi ani au fost inregistrate cantitați alarmante de particule fine sau PM2,5. La polul opus cu cel mai curat aer se afla orașul Galați, situat pe locul 21 la nivel european. Poluarea poate conduce la aparița unor grave probleme respiratorii. In incercarea de a reduce acest risc, Organizația Mondiala a Sanatații recomanda ca nivelul maxim de particule sa fie pana in 5 unitați pe metrul cub. The post… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

