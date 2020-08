Stiri pe aceeasi tema

- Un focar de Covid-19 a fost inregistrat la Societatea Servicii Publice Iași, unde 12 angajați au fost confirmați pozitiv cu noul coronavirus.„Direcția de Sanatate Publica Iași informeaza cu privire la un focar Covid-19 la Societatea Servicii Publice Iași SA. Numarul total de cazuri de persoane…

- Directia de Sanatate Publica Iasi informeaza cu privire la un focar de Covid-19 aparut la Societatea Servicii Publice Iasi SA (SPI). Numarul total de cazuri de persoane infectate cu Covid-19 este de 12 salariati. Salariatii confirmati au fost indrumati pentru evaluare medicala la Spitalul de Boli Infectioase…

- Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Iasi au informat, marti dupa amiaza, ca la Spitalul "Sf. Sava" din Iasi, unitate medicala privata, a fost depistat un focar de infectari cu COVID-19 atat in randul personalului medical, cat si al pacientilor.Potrivit informarii DSP Iasi, sunt 15…

- Direcția de Sanatate Publica Iași gestioneaza un focar COVID-19 la Centrul de Servicii Sociale „C.A.Rosetti”, aflat in subordinea DGASPC Iași. Astazi au fost prelevate, in total, 189 de probe. La testarea periodica, la centru a fost identificat un beneficiar infectat. In urma anchetei epidemiologice…

- Un focar de infectie cu COVID - 19 a fost depistat la Spitalul CFR din Timisoara, unde trei cadre medicale si trei pacienti au fost testati pozitiv, anunța MEDIAFAX.Potrivit medicilor, saptamana trecuta a fost depistata pozitiv cu COVID - 19 o asistenta de la Spitalul CFR Timisoara, care a…

- Inca un focar de coronavirus a fost descoperit la o ferma din Germania, unde nu mai puțin de 85 de romani au fost testați pozitiv pentru COVID-19. Anunțul a fost facut chiar de reprezentanții Ministerului de Externe, care au precizat ca oamenii au fost plasați in carantina.

- Purtatorul de cuvant al Episcopiei Romano-Catolice Iasi, Adrian Blajuta, a anuntat, luni, ca opt membri ai corului Catedralei Catolice au fost infectati cu Covid-19, potrivit Agerpres.Printre cei infectati de noul coronavirus sunt sase maicute si doi preoti, unul dintre ei fiind dirijorul corului iar…

- A fost descoperit un focar de COVID-19 la societatea Proinvest Group din Pascani. 26 de angajati au fost depistati pozitiv in urma testarii PCR. Urmeaza ca o parte sa fie internati la Spitalul de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva", iar altii la Spitalul CFR. Proinvest Group este o companie specializata…