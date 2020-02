Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 34 de ani, care a nascut in urma cu patru zile la Maternitatea din Iași, s-a aruncat, duminica, de la etajul patru al spitalului. Medicii nu au putut-o salva, fiind declarat decesul.Citește și: Celebrul Conac Banffy, din zona Transilvaniei, a fost scos la vanzare Un echipaj…

- Situatie incredibila la Iasi, acolo unde o tanara de 37 de ani a ajuns in Unitatea Primiri Urgente a Spitalului Sf. Spiridon, unde a nascut fara sa stie ca este insarcinata. Desi pare o intamplare rupta din trecutul nostru foarte indepartat, grozavia a avut loc ieri, pe 4 februarie 2020. Si, ce e si…

- Lista de prioritati propuse de grupul nostru a fost realizata in urma consultarii realizate in randul iesenilor si acopera toate domeniile de interes major ale Consiliului Judetean. Primul amendament se refera la achizitia unei noi ambulante pentru transportul neonatal, din cauza faptului ca cea utilizata…

- Astfel, la Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Cuza Voda" Iasi, erorile gasite in evidenta contabila a unitatii medicale neconforme principiilor contabilitatii pe baza de angajamente se ridica la circa 12.000 lei. Tot aici, auditorii institutiei de control au descoperit si existenta serviciilor…

- Spitalul de Obstetrica și Ginecologie „Elena Doamna” din Iași testeaza un sistem de supraveghere digitala a angajaților, cale permite sa afle in orice moment unde sunt. Fiecare medic sau pacient are un card digital, localizat prin WiFi, Bluetooth și alte tehnologii, care emite alerte cand ramane prea…

- O tanara de 20 de ani a murit, joi noaptea, la scurt timp dupa ce a nascut un baiețel prin cezariana, la Maternitatea „Cuza Voda” din Iași, scrie Mediafax.Purtatorul de cuvant al Maternitații „Cuza Voda” din Iași, Anca Bivoleanu, a declarat presei ca tanara de 20 de ani era la prima sarcina,…