Iaşi: Femeia care a comis accidentul soldat cu moartea a patru lucrători ai unei societăţi, reținută Femeia care a comis accidentul in urma caruia patru angajati ai societatii Citadin din Iasi au murit, a fost retinuta pentru 24 de ore, dupa ce a fost audiata timp de cateva ore de politistii ieseni, potrivit news.ro. Soferita a ajuns la sediul Politiei din Iasi vineri la pranz, fiind audiata timp de cateva ore. […] The post Iasi: Femeia care a comis accidentul soldat cu moartea a patru lucratori ai unei societati, reținuta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

