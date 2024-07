Iași: două persoane rănite în urma exploziei unui cazan de ţuică Doua persoane au fost ranite in urma exploziei unui cazan de tuica intr-o gospodarie din localitatea Cogeasca, comuna Letcani, a informat, sambata, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi. Conform ISU Iași, la fata locului s-au deplasat un echipaj de terapie intensiva mobila si un echipaj de prim ajutor calificat. „Interventie a echipajelor medicale in […] The post Iași: doua persoane ranite in urma exploziei unui cazan de tuica appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Doua persoane au fost ranite, sambata, in judetul Iasi, dupa explozia unui cazan de tuica. Victimele au suferit arsuri. „Interventie a echipajelor medicale in urma unui apel primit la Dispeceratul Integrat ISU SMURD SAJ Iasi, prin SNUAU 112, unde a avut loc o explozie a unui cazan de tuica, in localitatea…

- Potrivit sursei citate, la fata locului s-au deplasat un echipaj de terapie intensiva mobila si un echipaj de prim ajutor calificat."Interventie a echipajelor medicale in urma unui apel primit la Dispeceratul Integrat ISU - SMURD- SAJ Iasi, prin SNUAU 112, unde a avut loc o explozie a unui cazan de…

