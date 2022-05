Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 26 aprilie 2022, in jurul 03.15, polițiștii din Campeni au intervenit pe DN 75, pe raza comunei Garda de Sus, unde a fost semnalata producerea unui accident rutier. Din primele cercetari a rezultat ca un tanar de 15 ani, din Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, fara sa dețina permis de…

- Polițiștii aradeni au gasit, in noaptea de vineri spre sambata, un barbat decedat pe o strada din localitatea Dorobanți, iar ancheta a scos la iveala ca acesta a fost victima unui accident rutier. Potrivit Poliției Arad, in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 01.00, polițiștii Secției 2 Poliție…

- Tot ieri, 12 aprilie a.c., și polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Campina, in urma investigațiilor și verificarilor efectuate, in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de abuz de incredere prin fraudarea creditorilor au identificat persoana banuita, ca fiind vorba de un…

- Eveniment Un barbat de 65 de ani din Calmațuiu s-a ales cu dosar penal pentru ca a condus fara permis aprilie 7, 2022 09:45 Miercuri, 6 aprilie, polițiștii din cadrul Secției nr. 7 Poliție Rurala Cringu au depistat un barbat in varsta de 65 de ani din comuna Calmațuiu, județul Teleorman, in timp…

- O patrula din cadrul Secției 12 Poliție Rurala Preutești a oprit pentru control pe raza localitații, autoturismul condus de un localnic de 23 de ani. In urma verificarilor efectuate de polițiști in bazele de date, s-a constatat faptul ca, barbatul de 23 de ani nu poseda permis de conducere pentru nicio…

- Hits: 6Un barbat din Florești s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost depistat la volan prin Lita fara a poseda permis de conducere. La data de 18 februarie a.c., polițiștii Secției 9 Poliție Rurala... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- La data de 17 februarie 2022, in jurul orei 00.30, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au depistat un tanar, de 24 de ani, din localitatea Petrești, in timp ce conducea un autovehicul, pe raza comunei Sasciori, avand dreptul de a conduce autovehicule suspendat.Totodata in urma testarii conducatorului…

- Sambata dimineața, puțin dupa ora 05:00, polițiștii Biroului Rutier au depistat in trafic, pe strada Gheorghe Doja, din Zalau un tanar, care se afla sub influența substanțelor psihoactive. Șoferul, un tanar de 21 de ani, din comuna Creaca a ieșit pozitiv la doua substanțe interzise și a fost condus…