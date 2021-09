Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Iași au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul pilotului Adrian Raspopa, decedat sambata la doar 41 de ani, dupa ce mașina pilotata de acesta la proba speciala a Raliului Iasiului a fost implicata intr-un accident in zona Hadambu, potrivit Agerpres . ”Avand in vedere…

- Luni, 16 august, in jurul orei 21:20, o femeie de 53 de ani din comuna Sutești a condus un auto pe DN 67 B, in comuna Sutești, din direcția Sutești catre Crețeni, moment in care ar fi intrat in coliziune cu o bicicleta, condusa de catre un barbat, in varsta de 63 de ani, care se deplasa in aceeași direcție.…

- ,,Din verificarile preliminare efectuate de politistii din cadrul Biroului Rutier Pitesti s-a stabilit ca un barbat de 47 de ani, din Pitesti, care conducea un autoturism pe bulevardul I.C. Bratianu, din directia Craiovei catre Gavana, in imprejurari ce vor fi stabilite in urma cercetarilor, a intrat…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat ca a fost deschis dosar panal pentru ucidere din culpa in urma decesului pilotului Adrian Cernea care participa la un concurs de off road, iar la un moment dat masina in care se afla a fost surprinsa de viitura, potrivit news.ro. Bode a adaugat…

- „Referitor la tragedia din Bacau, unde un autoturism care participa la un concurs de off road a fost surprins de o viitura pe raul Oituz si pilotul a decedat, nu pot sa nu imi exprim nedumerirea fata de faptul ca acest concurs nu a fost oprit de catre organizatori, desi existau avertizari ca situatia…