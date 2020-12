Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 45 de ani a murit, iar altul de 28 de ani a fost ranit dupa ce au fost surprinși, joi, de un mal de pamant in comuna Roșcani, județul Iași, relateaza Mediafax. Potrivit ISU Iași, pompierii au fost anunțați prin 112 cu privire la faptul ca o persoana a fost surprinsa sub pamant…

- Incindentul a avut loc astazi la pranz, in satul Radeni, comuna Roscani, judetul Iasi. „Au fost scoase de sub pamant doua persoane adulte, barbat 45 ani, in curs de resuscitare si una de 28 ani, cu fracturi la antebrat si dureri toracice care a fost preluat de echipajul de salvare aeriana", au precizat…

- Un barbat a fost accidentat mortal, marți seara, de un tren, intre localitațile Decea si Miraslau. Cercetarea la fața locului este in desfașurare, a anunțat, in jurul orei 19.45, Biroul de Presa al IPJ Alba. Victima este un barbat de 32 de ani, din județul Iași. Din primele informații rezulta ca acesta…

- Actrita Draga Olteanu Matei a decedat in cursul noptii de marti spre miercuri, a declarat purtatorul de cuvant al Spitalului „Sf Spiridon” din Iasi, dr. Diana Cimpoesu. „Desi echipa medicala din Spitalul ‘Sf Spiridon’ a facut toate eforturile sa o trateze, pacienta a decedat in aceasta noapte (marti…

- Doua persoane, sot si sotie, de 84, respectiv 81 de ani, au fost gasite decedate in locuinta lor din localitatea Ganesti, in urma unui incendiu, la fata locului intervenind doua echipaje de stingere si unul pentru acordarea primului ajutor, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Realegerea cu larga majoritate a primarului din Deveselu, Ion Aliman, mort de COVID in plina campanie electorala, a ajuns in presa internaționala. CNN relateaza despre motivul pentru care a fost votat Aliman și despre pelerinajul de la cimitir, care a avut loc in comuna dupa numararea voturilor. Aliman…

- UPDATE: O persoana a murit si alte sase au fost transportate la spital in dimineata zilei de marti, 29 septembrie, in urma unui accident rutier in care au fost implicate un TIR, un autobuz si un microbuz pe DN 28 (DE 583) Iasi – Targu Frumos, in zona localitatii Letcani, fiind activat planul rosu de interventie.…

- O persoana a murit si alte sase au fost transportate la spital, marti dimineata, in urma unui accident rutier in care au fost implicate un TIR, un autobuz si un microbuz pe DN 28 (DE 583) Iasi – Targu Frumos, in zona localitatii Letcani. Planul rosu de actiune a fost activat. Salvatorii au acționat…