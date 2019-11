Iaşi: Doi bărbaţi au fost arestaţi după ce procurorii DIICOT au descoperit 2,4 kg de cannabis Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Iasi, impreuna cu procurorii DIICOT- ST Iasi, au ridicat 2,4 kilograme de cannabis, in urma actiunii doi barbati fiind arestati preventiv pentru 30 de zile.



Potrivit unui comunicat transmis de IPJ Iasi, la data de 12 noiembrie, a fost desfasurata o actiune de prindere in flagrant delict a doi barbati, de 41 de ani, respectiv 51 de ani, in timp ce acestia ar fi venit cu un autoturism, dinspre municipiul Oradea catre municipiul Iasi.



"In urma controlului, in autoturism a fost descoperit un boiler termic in interiorul…

Sursa articol: agerpres.ro

