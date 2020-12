Iaşi: Doi bărbaţi acuzaţi de şantaj, reţinuţi de poliţişti Doi barbati au fost retinuti de politistii din judetul Iasi dupa ce ar fi amenintat cu acte de violenta si ar fi santajat un tanar, se arata intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Iasi. Potrivit sursei citate, unul dintre barbati a fost prins in flagrant la scurt timp dupa ce a primit de la victima suma de 8.200 de lei. ‘Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca doi barbati de 37, respectiv 21 de ani, ar fi amenintat cu acte de violenta si ar fi intimidat un alt tanar de 21 de ani, pentru a le remite bani, respectiv… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

