Stiri pe aceeasi tema

- Abur confundat cu fum, la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași, dupa ce o persoana a sunat in seara zilei de miercuri, 11 aprilie, la 112 pentru a anunta ca a izbucnit un nou incendiu la Institutul de Boli Cardiovasculare “I. M. Georgescu” din Iasi. De fapt, confundase aburul facut de la condens…

- Un nou incendiu a izbucnit miercuri seara la Institutul de Boli Cardiovasculare „I. M. Georgescu” din Iasi, informeaza reprezentantii Inspectoratului Situatii de Urgenta (ISU) Iasi. „Un apel primit la serviciul 112 ne anunta ca a izbucnit un nou incendiu la Institutul de Boli Cardiovasculare. Incendiul…

- Inca un incendiu la Spitalul de Boli Cardiovasculare din Iași. Pompierii au fost alertați miercuri seara, dupa ce focul a cuprins din nou etajul distrus din cauza incendiului din noaptea trecuta. Au fost din nou clipe de panica la Institutul de Boli Cardiovasculare “I. M. Georgescu” din Iasi, conform…

- Panica in aceasta noapte la Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. I.M. Georgescu” din zona Copou. Un incendiu puternic a cuprins unitatea medicala. Flacarile au cuprins instantaneu acoperisul spitalului, iar mai multi pacienti au fost evacuati de urgenta si transferati in alte unitati. Din primele…

- Incendiul de la Institutul de Boli Cardiovasculare “I.M.Georgescu” din Iasi a fost stins miercuri dimineata, dupa aproape sase ore de la izbucnire, au informat reprezentantii IGSU. “In acest moment, militarii […]

- Institutul de Boli Cardiovasculare ''I.M.Georgescu'' nu detine autorizatie de securitate la incendiu, au declarat, pentru AGERPRES, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi. "La ultimul control efectuat in anul 2017 s-a constatat ca spitalul…

- Proiectul „100 de inimi pentru 100 de copii" initiat de Universitatea de Medicina si Farmacie Grigore T. Popa (UMF) Iasi, in colaborare cu Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof.dr. George I.M. Georgescu", a fost apreciat de catre reprezentanti ai Ministerului Sanatatii ca fiind unul dintre cele mai…

- Reprezentanta Comisiei Europene in Romania, in colaborare cu Ministerul Sanatatii si specialisti in cardiochirurgie pediatrica, a organizat recent o dezbaterea cu tema „Invest EU – Sprijinul Uniunii Europene pentru sectorul medical din Romania”. Uniunea Europeana continua sprijinul reformei sistemului…