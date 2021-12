Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii Spitalului de Boli Infectioase „Sf. Parascheva” din Iasi, una dintre unitatile medicale aflate in prima linie in lupta impotriva COVID-19, au fost initiatorii unui demers inedit – au trimis o scrisoare emotionanta lui Mos Craciun. Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, dr. Florin…

- Prima suspiciune de infectare cu tulpina Omicron la Spitalul Clinic “Dr. C. I. Parhon” din Iasi este in cazul unui pacient in varsta de 49 de ani din judetul Vaslui, fara istoric de calatorie si care nu a avut contact cu persoane care sa fi fost in afara tarii in ultima perioada, potrivit Agerpres.…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" din Iasi, dr Florin Rosu, a declarat, miercuri, ca doua persoane sunt suspectate, cu posibilitate ridicata de confirmare, ca au fost infectate cu varianta Omicron a COVID-19, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, unul dintre pacientii…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" din Iasi, Florin Rosu, a anuntat ca incepand de marti noaptea vor fi internati pacienti cu COVID-19 in sectia exterioara Letcani, potrivit agerpres.ro. Potrivit sursei citate, vor fi ingrijiti doar pacienti cu forme medii de COVID-19…

- Spitalul mobil de la Letcani s-a redeschis in sfarsit. Primii 10 pacienti sunt internati in aceste momente, a anuntat dr. Vasile Cepoi, directorul DSP Iasi. Cinci dintre ei, cu forme medii dar cu necesar de oxigen, au fost transferati de la UPU a Spitalului Clinic "Sfantul Spiridon", a declarat Prof.univ.dr.…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Florin Rosu, considera ca in Romania se impune intrarea in lockdown timp de cel putin doua saptamani. „Lucram la capacitate maxima in spital. Externam in fiecare zi pacienti, dar imediat locurile se ocupa. Este momentul sa fie initiat un lockdown…

