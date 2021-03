IAȘI: De astăzi începe Programul național pilot de tip „Școala după școală“ 10627 de elevi din județul Iași vor participa incepand de luni, 8 martie, la activitațile din Programul național pilot de tip „Școala dupa școala“. Astazi, 5 martie 2021, Inspectoratul Școlar Județean Iași a stabilit unitațile de invațamant ieșene care vor organiza activitați remediale in cadrul Programului național pilot de tip „Școala dupa școala“. Scopul principal al programului este de a acorda sprijin elevilor pentru a-și formarea competențele specifice și de a diminua riscul de parasire timpurie a școlii. In cadrul grupelor alcatuite in 117 unitați de invațamant din județul Iași (23 din… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

