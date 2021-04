Stiri pe aceeasi tema

- Ne aflam deja la jumatatea primaverii, mai este puțin pana la Paște și ar trebui sa ne gandim de pe acum ce le va aduce Iepurașul celor dragi. Suntem norocoși ca traim in era digitalizarii și nu mai trebuie sa ne deplasam neaparat in magazine și centre comerciale pentru a face cumparaturi. Ne putem…

- Dupa mai multe consultari cu administratorii mai multor piețe din Argeș și dupa analiza conditiilor sanitare veterinare din spatiile propuse in vederea comercializarii carcaselor de miel precum si a produselor specific Sarbatorilor Pascale, DSVSA Arges avizeaza favorabil urmatoarele locatii: Municipiul…

- Premierul a anunțat azi trei propuneri extrem de așteptate pe care le-a transmis catre Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Masurile au fost anunțate de Florin Cițu pe pagina sa de Facebook. „Propuneri importante pe care le transmit astazi CNSU: – pentru cei care vor merge la slujba de Paște,…

- Primaria și Centrul Cultural Mioveni organizeaza campania umanitara ,,Venim in casa ta de Paște”. Cei interesati sunt asteptati la Centrul Cultural Mioveni, Corp B (sediul de langa Poliția Locala), de luni pana joi, in intervalul orar 9.00-16.00, iar vineri intre orele 9.00 – 14.00, cu produse alimentare…

- Cu ocazia Sarbatorilor Pascale, voluntarii de la LEO Club Campulung Leolution desfașoara ediția a doua a proiectului intitulat Cutie cu magie, ce ofera posibilitatea, de a contribui prin donații la susținerea familiilor defavorizate. Donațiile pot fi atat bani, imbracaminte sau rechizite. „Dar din dar…

- Cele mai cautate destinatii exotice de vacanta de catre romani in aceasta perioada sunt Kenya, Maldive, Republica Dominicana si Seychelles, a declarat pentru News.ro Sorin Stoica, CEO Eturia, touroperator specializat pe destinatii exotice. Acesta estimeaza ca 3.000 de romani vor calatori in Kenya…

- “In aceasta perioada, cele mai cautate vacante sunt vacantele de tip charter in destinatii exotice. As mentiona aici, in ordinea preferintelor: Kenya, Maldive, Republica Dominicana si mai nou, abia lansat, noul nostru charter cu destinatia Seychelles, un produs premium operat in premiera in Romania…

- La initiativa europarlamentarului Victor Negrescu, Parlamentul European reitereaza sprijinul pentru alocarea a minim 10% pentru educatie din planurile de redresare si rezilienta. Eurodeputatul Victor Negrescu: "PNRR nu trebuie sa fie < Iepurasul de Paste > al Guvernului, planul trebuie sa reflecte explicit…