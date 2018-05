Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost omorat chiar langa un mormant din Cimitirul Eternitatea din Iași. Polițiștii au observat ca victima avea lovituri la fața așa ca au deschis un dosar pentru omor. Oamenii legii incearca sa gaseasca autorii crimei dar sa și afle daca omul a fost batut chiar acolo, printre morminte, sau…

- Insotit de mascati, autorul crimei a reconstituit pentru anchetatori momentul uciderii. Acesta le-a explicat pas cu pas politistilor modul in care a actionat. Tanarul a avut un moment in care s-a asezat in genunchi si, folosindu-se de un manechin, le-a aratat anchetatorilor cum a ucis-o pe…

- Autoritatile din Iasi au fost alertate si au facut verificari dupa ce mai multe persoane au fost date disparute • In timp ce unele persoane sunt de negasit, altele au fost gasite, din pacate, decedate • Un batran disparut in toamna a fost gasit mort intr-un lac, insa mai sunt in continuare persoane…

- O noua crima șocanta zguduie Romania. Un barbat și-a omorat soția, i-a dat foc, apoi a fugit cu copilul celor doi, in varsta de numai trei ani. Autoritațile l-au gasit pe suspect, acasa la parinții lui. Baiețelul a ramas in custodia rudelor, iar suspectul a fost dus la audieri, la poliție.

- Locuitorii orasului Bacau au ramas fara apa, dupa ce conducta magistrala care alimenteaza orașul a fost avariata. Oamenii sunt nevoiți sa mearga dupa apa la izvoare aflate la 10 kilometri de oras. Conducta, care a fost reabilitata in 2011 cu 25 de milioane de euro, fonduri de la Uniunea Europeana,…

- Alerta intr-un oras important din Romania. Aproape toti locuitorii au ramas fara apa potabila din cauza unei alunecari de teren. Totul se intampla in Bacau, acolo unde conducta magistrala care alimenteaza orasul a fost avariata de o alunecare de teren. Oamenii merg acum dupa apa la izvoare aflate…

- Un barbat s-a autodenunțat la poliție, dupa ce și-ar fi ucis soția și cei doi copii. La sediul IPJ Brașov s-a prezentat, marți, un barbat, in varsta de 43 ani, care a afirmat ca și-a omorat soția și cei doi copii.

- Alerta cu bomba la gara din Odesa. Fortele de ordine au evacuat peste 1.500 de oameni, dupa ce un individ a sunat la politie si a anuntat ca in interior a fost plasat explozibil.Dupa mai multe verificari, genistii nu au gasit nimic.