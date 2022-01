Stiri pe aceeasi tema

- "Daca ieri aveam 5 pacienți in zona roșie non-ATI Covid pozitivi, astazi avem 10 pacienți. S-a dublat numarul pacienților. Majoritatea sunt copii in varsta de pana in 3 ani. Avem un singur pacient de 17 ani, doi copii de 3 ani, un copil de 1 an și 3 luni și șase sugari sub un an. Cel mai mic copil este…

- Medicul Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, este de parere ca pandemia ar putea lua sfarșit dupa tulpina Omicron deoarece virulența acesteia este mai mica decat a variantei Delta. Noua tulpina Covid-19 se raspandește cu iuțeala in Africa de Sud, unde, pe 20 noiembrie, existau…

- „Daca incidenta bolii a scazut, asta nu inseamna sa nu mai respectam regulile de protectie, respectiv sa purtam masca in zonele aglomeratre, inclusiv afara, sa purtam masca mai ales in mijloacele de transport in comun, sa ne spalam pe maini, sa ne dezinfectam, sa pastram distanta sociala. Sunt reguli…

- Ieri, la nivelul judetului Iasi au fost raportate 39 de noi cazuri de infectie cu COVID-19. Incidenta scade in continuare, dar raportul dintre numarul de internari si externari, chiar daca sunt putine cazuri, este nefavorabil. Au fost internati 15 noi pacienti cu Covid, si doar doi au parasit spitalul…

- La spitalul modular suport Covid de la Letcani, astazi, va mai fi internat inca un pacient in sectia de Terapie Intensiva pentru a completa numarul de paturi existent in cele doua saloane rezervate acestora. In saloanele pacientilor infectati cu virusul Sars CoV-2, care nu au forme severe de boala,…

- Numarul copiilor depistati pozitiv cu COVID-19 si care au nevoie de internare la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi se mentine ridicat in ultima perioada. Ieri, in spital se aflau internati aproape 30 de copii, 23 dintre ei pe zona rosie si sase care au nevoie de tratament in ATI. „Pe perioada de…

- O adolescenta de 17 ani, din Gugesti, județul Vrancea, care a nascut luna trecuta, a fost trimisa in stare grava la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iasi in urma unor complicatii dupa ce aceasta a fost depistata pozitiva la infectia cu virusul SARS-CoV-2. „Tanara a nascut luna trecuta, prin cezariana,…

