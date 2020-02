Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Cosette Chichirau a fost asteptata mai bine de 30 de minute pentru a lua parte la o dezbatere in cadrul Aliantei USR Plus, in care trebuiau prezentate proiectele pentru Iasi ale candidatilor celor doua partide ale aliantei USR - PLUS la Primaria Iasi, Cosette Chichirau (USR) si Liviu Iolu…

- USR Iași anunța ca dezbaterea programata pentru duminica dintre candidații USR și PLUS la Primaria Iași, Liviu Iolu și Cosette Chichirau, se amâna. Liviu Iolu spune însa ca PLUS Iași nu a fost anunțat de amânare și din punctul lui de vedere dezbaterea se ține, potrivit Mediafax.Reprezentanții…

- „Asta inseamna ca propunerea pentru acest an, de 186 de milioane de lei, este exagerata cu aproape 400 la suta. Cu alte cuvinte, investitiile pe care primarul le prezinta in desene animate video nu se sustin, nu vor avea finantare", a adaugat Iolu. „Niciun mare proiect de investitii prezentat de Mihai…

- Dintre candidatii lansati de PLUS pentru Primarie si CJ, Liviu Iolu, respectiv Daniel Sandru, primul a atras atentia, intrebarile jurnalistilor si, ulterior, criticile mai multor personalitati iesene active in mediul social online. In varsta de 39 de ani si absolvent al Facultatii iesene de Jurnalism,…

