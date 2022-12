Copilul in varsta de 2 ani ranit in explozia unei butelii cu gaz produsa intr-un apartament din orasul Harlau a suferit arsuri de gradul II pe 8% din corp, motiv pentru care a fost internat la Spitalul pentru Copii ‘Sf. Maria’ din Iasi. Coordonatorul Clinicii de Chirurgie Plastica si Reparatorie din cadrul Spitalului pentru Copii ‘Sf. Maria’, dr. Sidonia Susanu, a declarat ca starea copilului este stabila. Potrivit sursei citate, copilul nu a fost expus direct suflului exploziei, fiind in alta camera decat cea in care a explodat butelia. ‘Dupa evaluarea in cadrul Unitatii Functionale de Arsi s-a…