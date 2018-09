Stiri pe aceeasi tema

- Serile distractive continua la Amfiteatrul Palas. Joi, pe 30 august 2018, iesenii sunt invitati la o portie de ras copios cu Andrei Ciobanu si Ionut Rusu. De la ora 21.30, pe scena Amfiteatrului Palas isi vor face intrarea cei doi comedianti, pregatiti sa impresioneze publicul cu poante inspirate si…

- „Casa spre acasa este un one woman show de Laura Bilic, scriitorul Calin Ciobotari mentionand despre piesa ca este un „minunat spectacol despre trauma, deriva, singuratate, tradare, memorie si disperata cautare a unui salvator acasa". Traducerea si dramatizare romanului scris de Paula Hawkins, „Casa…

- Operatorul de stat Tarom a anunțat ca, din 6 septembrie, reia cursa București-Baia-Mare, cu prețuri incepand de la 117 euro. “Vă anunțăm cu drag că din 6 septembrie se reiau zborurile București - Baia Mare! Tarifele încep de la 117 euro pentru o călătorie…

- Se iau cele mai bune spectacole și se aduna sub norul Festivalului Internațional de Teatru Independent UNDERCLOUD. Se abate de la rețeta tradiționala și se adauga doua ingrediente noi: dans și performance. Se lasa timp de 10 zile sa (se) joace, sa danseze și sa bucure inimile indragostiților de arta…

- Astazi, sambata, 4 august, are loc premierea unui film romanesc pentru și despre copii. Aflați in vacanța, in tabara Strajerii, copiii trec printr-o mulțime de peripeții: invața orientarea, escaladeaza munți, construiesc diguri, spun povești de groaza la focul de tabara, se indragostesc. Biletele sunt…

- Consilierii locali din Cluj-Napoca au votat proiectul prin care se vor majora tarifele de transport în comun din oraș, începând cu data de 1 octombrie. Consilierii au aprobat cu 19 voturi proiectul de majorare promovat de conducerea Companiei…

- Cursele vor începe din octombrie 2018, iar pasagerii Wizz vor avea la dispoziție trei zboruri saptamânale din București și câte doua din Cluj-Napoca și Iași. “Wizz Air este singura companie care va conecta Cluj-Napoca și Iași de legendarul oraș englez, la tarife ce încep…

- Iubitorii de muzica sunt invitati la un concert de blues sustinut de CANAF, vineri, de la ora 20.00, la Amfiteatrul Palas. „The same old&new blues concept" este un eveniment care transpune publicul intr-o atmosfera placuta, in compania ritmurilor lente. Devenit cunoscut dupa participarea la emisiunea…