Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Iasi au decis, joi dupa-amiaza, ca in perioada 1 – 14 august sa se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie pentru toate persoanele prezente in spatiile publice deschise, de pe intreg teritoriul judetului. Potrivit prefectului Marian…

- Membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Iasi au decis, joi dupa-amiaza, ca in perioada 1 - 14 august sa se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie pentru toate persoanele prezente in spatiile publice deschise, de pe intreg teritoriul judetului.Potrivit prefectului…

- De la 1 august brașovenii trebuie sa poarte maști de protecție in spațiile aglomerate deschise din județ. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis sa fie luata aceasta masura impotriva raspandirii COVID-19. Astfel, de la inceputul lunii august nu vom mai putea ieși pe strada, la piața,…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Galati a decis, miercuri, sa instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie de catre toate persoanele din judet cu varsta de peste 5 ani, in spatiile aglomerate, inchise sau deschise, informeaza Prefectura Galati. Potrivit sursei citate, se…

- Numarul județelor in care este obligatorie masca și in spațiile deschise aglomerate a ajuns la cinci. Dupa masurile anunțate de Argeș, Dambovița și Brașov, Valcea și Teleorman au impus masuri...

- Inca 2 judete din Romania impun obligativitatea purtarii mastii in toate spatiile publice deschise sau inchise. Autoritatile din Dambovita si Valcea au luat aceasta decizie din cauza cresterii numarului de cazuri zilnice de infectare cu noul coronavirus.

- Avand in vedere apariția in spațiul public a unor informații conform carora: „ar putea fi inchise piețele și targurile din Targoviște”, aducem la cunoștința opiniei publice urmatoarele:

- In Franța, purtarea maștilor in spațiile publice inchise este tot mai aproape sa devina obligatorie. Președintele Emmanuel Macron a anunțat, in interviul acordat dupa ceremonia de Ziua Naționala a Franței, ca este favorabil acestei masuri care s-ar putea aplica de la 1 August.