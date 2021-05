Stiri pe aceeasi tema

- Sute de elemente de muniție din timpul conflictelor armate au fost descoperite intr-un sat din județul Iași. Proiectilele și focoasele au fost ridicate, dar misiunea de asanare va continua și zilele urmatoare deoarece in zona ar putea fi și alte elemente de muniție. Potrivit ISU Iași, echipajul…

- Potrivit ISU Crișana, cele doua elemente de munitie, gasite pe strada Episcop Ioan Alexi din municipiul Oradea, ramase neexplodate din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, aveau focoasele si capsele intacte, prezentand astfel un nivel ridicat de pericol.Specialistii pirotehnicieni au asanat o suprafata…

- Doua elemente de munitie de artilerie au fost descoperite luni pe o strada din Oradea de un muncitor in timp ce efectua lucrari la acostamentul drumului, a informat purtatorul de cuvant al ISU Crisana, Camelia Rosca. Potrivit unui comunicat remis de ISU Bihor, echipajul pirotehnic al Inspectoratului…

- Doua elemente de munitie de artilerie au fost descoperite luni pe o strada din Oradea de un muncitor in timp ce efectua lucrari la acostamentul drumului, a informat purtatorul de cuvant al ISU Crisana, Camelia Rosca, noteaza Agerpres. Potrivit unui comunicat remis de ISU Bihor, echipajul pirotehnic…

- *Intervenție dificila pentru pompierii pirotehniști timișeni* 120 de elemente de muniție ramasa neexplodata din cel de-al Doilea Razboi Mondial au fost gasite intr-o gospodarie din localitatea Beregsau Mare. Ieri, in jurul pranzului, in timp ce sapa in gradina, proprietarul a descoperit o mina antitanc…

- Ieri, in jurul pranzului, in timp ce sapa in gradina, proprietarul a descoperit o mina antitanc și a sunat la 112 pentru a solicita ajutor. The post Intervenție dificila pentru pompierii pirotehniști. 120 de elemente de muniție ramasa neexplodata din cel de-al Doilea Razboi Mondial au fost gasite intr-o…

- Pompierii pirotehniști timișeni au avut o interventie dificila, dupa ce intr-o gradina din Beregsau Mare a au fost descoperite 120 de elemente de muniție ramasa neexplodata din cel de-al Doilea Razboi Mondial. “Arsenalul” descoperit cuprinde printre altele: 21 mine anti-tanc; 11 focoase bombe aruncator;…

- Doi pasionați detectiviști de metale autorizați, din Dofteana, Vasile Boboc (președintele subfilialei Cultul Eroilor din aceasta comuna) și Petrica Borș, au descoperit in satul Scutaru din comuna Manastirea Cașin, pe Varful Cinei, un important depozit de muniție de razboi neexplodata, dar și de alte…