Iaşi: Bărbat găsit decedat în cadă, în urma unui incendiu izbucnit în cartierul Alexandru cel Bun Un barbat in varsta de 72 de ani a fost gasit mort in cada de pompierii care, in urma unui apel primit la serviciul 112, au venit sa stinga incendiul izbucnit in apartamentul acestuia. Potrivit ISU Iasi, solicitarea a fost facuta pentru un incendiu care se manifesta la un apartament situat la etajul unu al unui bloc din cartierul Alexandru cel Bun. La fata locului au intervenit trei echipaje de stingere, dintre care unul de lucru la inaltime si un echipaj SMURD. ‘Persoana, un barbat in varsta de 72 de ani, a fost gasita in baie, cu rigiditate cadaverica instalata. A suferit intoxicatie cu fum… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

