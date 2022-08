Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 49 de ani din comuna Banita, judetul Hunedoara, a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a lovit un caine de sinele de cale ferata. In urma leziunilor, animalul a murit, iar cadavrul acestuia a fost aruncat pe copertina unei cladiri din statia CFR Merisor.

- Ilie Nastase (76 de ani) nu scapa de scandaluri nici de ziua sa de naștere. Fostul mare tenismen a fost protagonistul unui episod tensionat alaturi de soția sa, Ioana Simion (45), dupa ce un barbat a venit la el susținand ca este fiul sau. Prezent la un eveniment de ziua sa, Ilie Nastase a avut parte…

- Un barbat in varsta de 45 de ani este acuzat de violenta in familie, distrugere si amenintare pentru ca si-ar fi batut si amenintat cu moartea sotia, iar apoi i-a incendiat autoturismul, dupa ce femeia s-a refugiat la locuinta mamei sale, potrivit Agerpres.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de…

- Caz macabru in județul Salaj: Un barbat a fost omorat in bataie de catre soția sa, care i-a aplicat mai multe lovituri in torace și abdomen Caz macabru in județul Salaj: Un barbat a fost omorat in bataie de catre soția sa, care i-a aplicat mai multe lovituri in torace și abdomen Un barbat de 56 de ani,…

- Un barbat in varsta de 56 de ani, din comuna Plopis, a decedat dupa ce sotia i-ar fi aplicat mai multe lovituri in torace si abdomen, femeia fiind arestata pentru infractiunea de violenta in familie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- ■ judecatorii au revocat masura preventiva a controlului judiciar pentru inculpat ■ procurorii au contestat decizia fara folos ■ barbatul de 57 de ani a fost acuzat ca a lovit victima, iar in urma leziunilor suferite femeia a murit ■ Un barbat de 57 de ani, din Iasi, judecat intr-un dosar penal pentru…

- Noi detalii de-a dreptul cutremuratoare in ceea ce privește crima din Gorj! Ieri, un barbat și-a omorat cu sange rece partenera de viața, cu 13 ani mai tanara decat el. Fara mila, a injunghiat-o in zona gatului și a abdomenului. Camerele de supraveghere amplasate in imediata apropiere au surprins momentul.