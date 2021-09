Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarea „Memorial" de Anatol Vieru, care comemoreaza Pogromul de la Iasi din 1941, compozitie ce va fi interpretata de Orchestra Simfonica a Radiodifuziunii din Berlin, sub bagheta maestrului Vladimir Jurowski, directorul artistic al Festivalului „Enescu", va fi ascultata marti, de la ora 19.30, la…

- Una dintre cele mai emoționante lucrari ale lui George Enescu, Balada, se va auzi simultan joi, 19 august, incepand cu ora 12.15 in mai multe locații din București și diverse orașe din țara, precum și pe mai multe canale media, in proiectul „Sunetul Iubir

- Beatrice Rancea scapase de aproximativ 11 zile de sub control judiciar, insa astazi, 13 iulie, a fost chemata din nou la audieri. In urma interogatoriului procurorii au decis sa o plaseze iar sub aceasta masura pe directoarea Operei din Iași pentru o perioada de 60 de zile.

- Cea de-a sasea editie a festivalului Rocanotherworld are loc in zona de agrement Ciric din Iasi incepand de miercuri, 23 iunie, pana duminica, 27 iunie. Organizatorii au pregatit cinci zile de concerte, dezbateri pe teme culturale, activitati creative si recreative. Biletele si abonamentele sunt in…

- Opera Nationala Romana din Iasi a organizat, in ultima perioada, mai multe concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, cea mai mare concurenta fiind la Compartimentul Balet, unde peste 240 de artisti din 20 de tari s-au inscris pentru a face parte din echipa Operei iesene. ''Concurenta…

- Ateneul National din Iasi organizeaza marti o serie de evenimente omagiale si comemorative dedicate lui Mihai Eminescu. Astfel, incepand cu ora 10,00, in fata Ateneului va avea loc un atelier de creatie, organizat in parteneriat cu Facultatea de Arte Vizuale si Design, din cadrul Universitatii…

- Universitatea Naționala de Arte „George Enescu" din Iași va acorda inaltul titlu academic de Doctor Honoris Causa prof. univ. dr. habil. Sorin Crișan, rector al Universitații de Arte din Targu Mureș și director al Bibliotecii Academiei Romane din Cluj-Napoca. Ceremonia de decernare a titlului de Doctor…