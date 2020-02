Stiri pe aceeasi tema

- Artista Andreea Antonescu, fosta membra a trupei Andre, a fost amendata pentru un apel fals efectuat in noaptea de miercuri spre joi la serviciul de urgenta 112, aceasta dand informatii false ca ar fi fost sechestrata intr-un apartament din Iasi, au informat surse din cadrul Inspectoratului de Politie…

- Doi adolescenti care au amenintat o vanzatoare cu un pistol de jucarie si i-au cerut incasarile au fost retinuti de politistii din municipiul Curtea de Arges, urmand sa fie prezentati, vineri, in fata procurorilor pentru stabilirea masurilor preventive. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului…

- A fost deschis dosar penal pentru savarșirea infracțiunii de vatamare corporala din culpa in cazul copilului care a intrat in coma dupa o intervenție stomatologica. Polițiștii au luat declarații de la personalul medical angajat la clinica stomatologica din Pitești, Teddy Care, și au ridicat instrumentarul…

- Politistii argeseni efectueaza cercetari in cazul unui copil de 4 ani, transportat in coma la Bucuresti dupa ce i-a fost facuta o anestezie la un cabinet stomatologic. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, anchetatorii s-au autosesizat dupa ce pacientul a ajuns la…

- Minora in varsta de 11 ani, data in urmarire nationala dupa ce mama ei a sesizat politia ca a plecat in ziua precedenta de acasa si nu a revenit, a fost gasita luni seara, la Caracal, de catre politistii. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Alexandra Dicu, a declarat…

- Fiul lui Sile Camataru, cautat din octombrie de politisti, dupa ce ar fi injunghiat un tanar in fata unui club din Timisoara, a fost prins duminica seara dupa o urmarire cu focuri de arma, arata Hotnews. Barbatul a fost dus la Timișoara la audieri.Un echipaj de Poliție din București a observat, duminica…

- Afaceristul Marian Marunțelu a petrecut o noapte in arestul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași dupa ce pe numele sau a fost deschis cel de-al cincilea dosar penal. Barbatul avea dreptul de a conduce suspendat, insa nu a ținut cont de asta și a condus. Polițiștii l-au prins și au deschis…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, accidentul a fost provocat de un barbat care a vrut sa schimbe benzile de mers, cel mai probabil pentru a prinde mai repede culoarea verde a semaforului. "Din primele informatii, se pare ca un autoturism inmatriculat…