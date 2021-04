Politistii din municipiul Iasi au demarat o ancheta dupa ce, in cursul zilei de duminica, in spatele unor garaje din cartierul Nicolina a fost gasit un rucsac in care se aflau, printre altele, doua pistoale.



Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), rucsacul cu armele a fost gasit langa o ghena de gunoi.



"Politistii Sectiei 6 Urbana Iasi au fost sesizati despre faptul ca langa o ghena de gunoi, intr-un rucsac, au fost gasite mai multe bunuri, printre care doua pistoale. Din verificarile efectuate de politisti a rezultat faptul ca unul este Airsoft,…