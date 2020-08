Explozie in Iași a cazurilor de infectare cu coronavirus. Constatarea este ca 2 pozitivi din 3 au fost recent in vacanta de unde au venit infectati. In ultima perioada, in medie, 15 persoane la fiecare 25 de depistati pozitiv la testele Covid-19 din județul Iași au fost anterior in concediu la mare ori in statiuni montane aglomerate. Asa s-a ajuns ca, in acest moment, familii intregi intoarse din concediu sunt internate in spital, scrie Ziarul de Iași , citand surse din cadrul Consiliului Judetean pentru Situatiii de Urgenta.