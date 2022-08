Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul Iasi a sarbatorit, luni, pentru a patra oara in istoria sa, pasagerul cu numarul 1 milion, inregistrat in anul 2022 cu o luna mai devreme fata de 2019. Anul acesta, ieseanca Roxana Durdureanu este pasagera norocoasa care a fost transportata de operatorul Austrian Airlines, pe ruta directa…

- Aeroportul Iasi a sarbatorit, astazi, pentru a 4-a oara in istoria sa, pasagerul cu numarul 1 milion inregistrat in anul 2022, cu o luna mai devreme fata de anul 2019. Primul 1.000.000 de pasageri, intr-un an calendaristic, la Aeroportul Iasi, a fost in anul 2017. Anul acesta, pasagera norocoasa a fost…

- Nervii pasagerilor au fost intinși la maxim – sambata, 20 august – pe aeroportul Otopeni. Curse amanate, anulate, tratament mizerabil din partea operatorilor aerieni. Oare ce face Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), condusa de Horia Constantinescu? Nu spunea chiar el ca pune…

- Evelin Jeckel, Acting Network Officer in cadrul companiei Wizz Air, a anuntat, joi, extinderea bazei aeriene de la Iasi, prin alocarea unei a patra aeronave. Totodata, incepand cu 12 decembrie, vor fi introduse trei noi zboruri pe aeroportul iesean, catre Basel, Memmingen si Copenhaga si se va mari…

- Luna trecuta, Aeroportul Iasi a doborat inca un record: traficul de pasageri a depasit pragul de 180 de mii (imbarcati si sositi). Precedentul record fusese stabilit tot luna trecuta, cand s-a stabilit numarul exact al calatorilor care au parcurs procedurile de imbarcare sau de sosire pe aerogara ieseana…

- Aeroportul Iași a inregistrat un nou record in ceea ce privește traficul de pasageri in luna iunie. Datele arata un flux de 172.500 pasageri imbarcați și debarcați de pe Aeroportul Iași in luna precedenta. Cifrele inregistrate vin dupa ce, in luna mai a acestui an, Aeroportul Iași a atins un alt record…

