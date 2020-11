Stiri pe aceeasi tema

- Studentii la Medicina care se vor inscrie ca voluntari sa ajute personalul medical la ingrijirea pacientilor COVID-19 vor beneficia de prime de 2.500 de lei pe luna, masa și cazare, plus diurna, potrivit un proiect de ordonanta de urgenta discutat joi, in prima lectura, de Guvern, a anuntat secretarul…

- Romania nu duce lipsa doar de paturi ATI, de Remdesivir sau alte medicamente necesare in lupta cu coronavirus, ci și de personal medical. Guvernul a aprobat in Legea Carantinarii posibilitatea detașarii medicilor fara acceptul acestora, insa procedura nu a fost aplicata unitar. "Orice spital…