Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia nopții in Romania. Un politist din Iasi a murit, vineri seara, in urma unui accident rutier petrecut in apropierea municipiului, el aflandu-se intr-o misiune pentru cautarea unui copil dat disparut.

- Un politist din Iasi a murit, in timpul noptii de vineri spre sambata, in misiune, in timp ce cauta un copil care disparuse de la domiciliu. Acesta a vrut sa faca o depasire si a intrat in impact frontal cu un alt vehicul, omul legii fiind ranit grav si murind, apoi, la spital.

- Un politist din Iasi a murit, vineri seara, in urma unui accident rutier petrecut in apropierea municipiului, el aflandu-se intr-o misiune pentru cautarea unui copil dat disparut. Barbatul conducea autospeciala de Politie si a intrat intr-o depasir, lovind un alt autoturism. Soferul masinii lovite a…

- Un politist din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Iasi a fost victima unui accident rutier produs pe soseaua de centura a municipiului resedinta, in timp plecase in cautarea unui copil disparut de acasa, transmite Agerpres.ro. Barbatul, in varsta de 50 de ani, se afla in misiune, alaturi de…

- Un copil de noua ani a disparut miercuri dupa-amiaza din Iași. Munteanu Neculai Sebastian a fost vazut ultima data intr-un parc din apropierea strazii Carpați, a plecat de acolo și nu s-a intors acasa. Politistii ieseni au fost sesizati despre disparitia minorului Munteanu Neculai Sebastian, de 9 ani,…

- O tanara de 19 ani si un copil de un an si sase luni, ambii din comuna Romanasi, au decedat, si alte trei persoane au fost ranite, luni seara, dupa ce masina in care erau pasageri a intrat in coliziune cu o autoutilitara, informeaza Agerpres. Potrivit unei informari de presa a Inspectoratului Judetean…

- O tanara de 19 ani si un copil de un an si sase luni, ambii din comuna Romanasi, au decedat, si alte trei persoane au fost ranite, luni seara, dupa ce masina in care erau pasageri a intrat in coliziune cu o autoutilitara, informeaza Agerpres.ro Potrivit unei informari de presa a Inspectoratului Judetean…

- Un copil de 9 ani și-a injughiat bunica. Aceasta se afla in casa doar cu nepotul. Incidentul s-a petrecut in urma cu putin timp in sectorul 1, Bucuresti. Politia Capitalei a fost anuntata astazi prin apel la 112 ca intr-o locuinta de pe raza Sectiei 4 Politie o femeie prezinta o plaga in…