- UPDATE ora 9:30 – Reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Iasi au informat, vineri, ca baiatul infectat cu COVID s-a intors in centrul rezidential unde era internat la aproape 30 de ore de la disparitia sa. ‘Minorul a revenit in centru in urma cu putin timp’, a informat Anca Vijiac,…

- Politistii ieseni cauta un minor care a plecat dintr-un centru multifunctional al DGASPC Iasi si nu a mai revenit. Purtatorul de cuvant al DGASPC Iasi, Tiberiu Bantas, a declarat, pentru postul nostru de radio, ca baiatul, in varsta de 12 ani, este unul dintre copiii de la Centrul de Servicii Sociale…

- Douazeci si doua de persoane diagnosticate cu handicap neuropsihic si internate in Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Handicap Liliesti-Baicoi, aflat in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova au fost infectate cu SARS-CoV-2. De asemenea,…

- Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iași a raportat 3 cazuri de infectare cu SARS-COV 2 la unitati din subordine. Purtatorul de cuvant al DGASPC, Tiberiu Bantas: ”In urma testarilor efectuate in aceasta saptamana, in randul angajaților și beneficiarilor din cadrul Protecției…

- Un numar de 16 angajati din doua centre rezidentiale din judetul Iasi au fost confirmati pozitiv cu COVID-19, a anuntat, sambata, seful Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, Ion Florin. Potrivit acestuia, la Centrul rezidential „Sf. Nicolae” din municipiul Pascani au fost…

- Un focar de COVID-19 este la un Centru de ingrijire pentru persoanele cu dizabilitati din orasul Galati. 20 de angajati ai Centrului au fost testati pozitiv, iar acum toti rezidentii si personalul unitatii urmeaza sa fie testati. Potrivit Puratorului de Cuvant al DSP Galati, Liliana Iordachescu, toti…