Activitatea creselor din municipiul Iasi va fi reorganizata in urmatorul an scolar astfel incat acestea ca poata primi, in conditii stricte de protectie sanitara, 387 de copii in plus fata de numarul de locuri disponibile in prezent, a anuntat Primaria Iasi. Purtatorul de cuvant al Primariei Iasi, Sebastian Buraga, a declarat ca aceasta masura a fost luata din cauza numarului mare de solicitari primite in cursul verii, numarul depasindu-l pe al celor disponibile, deja ocupate in cele 11 crese. Conform sursei citate, la sfarsitul lunii mai, erau 383 de copii reinscrisi din seriile trecute. "Comitetul…