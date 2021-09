Opera Naționala Romana din Iași programeaza un eveniment special in ziua de miercuri, 29 septembrie. Spectacolul ”Boema”, de Giacomo Puccini, care va avea loc in Sala Mare, cu incepere de la ora 18:30, va fi dedicat dirijorului Corneliu Calistru, care implinește joi 80 de ani. Dirijor de marca, Maestrul Calistru a avut o prodigioasa activitate. Nascut la Iași, a absolvit in 1965 Conservatorul ”Ciprian Porumbescu” București, la clasele D.D. Botez, Ion Ghiga, Tudor Ciortea. Imediat dupa absolvire, Corneliu Calistru a fost angajat la Opera ieșeana, iar in scurt timp a inceput și cariera didactica,…