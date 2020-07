Un numar de 17 persoane au fost aduse la audieri dupa ce in cursul zilei de marti procurorii DIICOT Iasi si ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Iasi au efectuat 40 de perchezitii domiciliare in municipiul resedinta de judet. Potrivit unui comunicat remis presei de DIICOT, descinderile efectuate pe raza judetului Iasi au vizat destructurarea unui grup infractional organizat specializat in infractiuni de folosire cu rea-credinta a creditului societatii, delapidare, evaziune fiscala si spalare de bani. "In cauza s-a stabilit faptul ca, incepand cu luna octombrie 2012, o persoana cercetata,…