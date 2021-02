Stiri pe aceeasi tema

- Hotul a escaladat zidul de la baie, a fortat geamul si a patruns in incapere. O angajata a salii de jocuri de noroc l-a surprins pe faptas in momentul furtului din seiful de valori, iar talharul a lovit-o cu usa in fata si a reusit sa fuga. Inițial, sustrasese 111.000 de lei, insa a pierdut pe drum…

- Barbatul, 77 de ani, era sub tratament pentru coronavirus, iar starea sa de sanatate era buna. Decesul a fost consemnat de medicii de la Spitalul Sf. Spiridon din Iași in noaptea de luni despre marți, 26 ianuarie. Polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de ucidere din…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Tulcea si cei ai Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, in baza planului de actiune comun, au desfasurat activitati pentru cresterea sigurantei in trafic, pe DN 22.La data de 24 ianuarie a.c., politistii rutieri din cadrul Inspectoratului…

- Un accident rutier s-a produs, dimineata, si pe drumul european E85, la iesirea din localitatea Mircesti, judetul Iasi. Un tanar de 29 de ani ar fi accidentat mortal o persoana, aflata pe partea carosabila. La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Roman cu o autospeciala pentru…

- In acest sfarsit de saptamana, politistii Serviciului de Ordine Publica din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Iasi, alaturi de politistii din cadrul structurilor teritoriale, au intensificat actiunile pentru prevenirea si combaterea ilegalitatilor in domeniul silvic, comise prin taierea, furtul,…

- O masina de politie care ar fi avut semnale acustice si luminoase in functiune, fiind in misiune, a fost acrosata duminica seara de un autoturism, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Iasi. Anca Vajiac, purtatorul de cuvant al IPJ Iasi, a declarat ca accidentul a avut loc in…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Iasi, alaturi de reprezentantii celorlalte structuri teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne (Inspectoratul Judetean de Jandarmi Iasi, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Iasi, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi,…