- Potrivit sursei citate, intreaga actiune a avut loc in cooperare cu politistii de frontiera moldoveni, care au sesizat colegii romani cu privire la posibila activitate infractionala din zona localitatii de frontiera Opriseni. In seara zilei de vineri, 25 octombrie, in jurul orei 20.45, politistii…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Tutora - judetul Iasi au descoperit si confiscat, in urma unei actiuni de cooperare desfasurate in zona de responsabilitate, 10.000 pachete cu tigari de contrabanda, in valoare totala de 118.000 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piata…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit si confiscat aproximativ 13.500 pachete țigari, in valoare de 158.000 lei, marfa ce urma sa fie comercializata pe piata neagra de desfacere din zona. Azi dimineața, la nivelul Sectorului Poliției de Frontiera Sarasau – I.T.P.F.…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit, in urma unor acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari, 7.600 de pachete cu țigari, de provenienta ucraineana și au reținut un cetațean ucrainean. Pe timpul acțiunii, polițiștii de frontiera au fost nevoiți sa foloseasca…

- In data de 14 octombrie, la nivelul Sectorului Politiei de Frontiera Sarasau – judetul Maramures a fost declansata o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de responsabilitate. “Astfel, in jurul orei 03.00, colegii nostri au oprit in trafic pentru control, pe raza localitatii Sighetu…

- Polițiștii de frontiera suceveni au confiscat nu mai puțin de 12.000 de pachete de țigari de contrabanda din anexa unei case din localitatea Lupcina. Intr-un comunicat de presa se precizeaza ca in cursul zilei de luni, 1 octombrie a.c., politistii de frontiera s-au deplasat la un imobil de pe raza localitatii…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Brodina – I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au descoperit, in urma unei acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari, un autoturism de teren in care se aflau aproximativ 9.000 de pachete cu țigari, de provenienta ucraineana. Soferul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit si confiscat, in ultimele 24 de ore, in urma misiunilor desfasurate la frontiera cu Ucraina, peste 12.000 pachete cu tigari de contrabanda, in valoare de 143.600 lei, marfa ce urmau sa ajunga pe piața neagra de desfacere din…