Iarna vine la pachet cu facturi uriașe. Disperare maximă în rândul pensionarilor: "O să stăm în frig..." Ne așteapta o iarna grea din punct de vedere financiar. Facturile ar putea sa creasca, și asta in condițiile in care romanii abia mai fac fața valului de scumpiri. De exemplu, pentru o garsoniera unde consumul este de 0,51 gigacalorie in medie, factura va ajunge la aproape 200 de lei. In cazul unui apartament cu 2 camere, factura poate varia intre 250 și 300 de lei, iar pentru un apartament cu 3 camere intre 350 și 600 de lei."Pensia vad ca nu o maresc sa avem si noi cu ce plati la zi si atunci ramanem datori si nu ne mai ajunge. Unele peste altele, numai datorii. Nu a fost nici apa calda, nici… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o lume preocupata tot mai mult de protejarea mediului și de eficiența energetica, izolarea locuinței cu ajutorul unui termosistem de exterior a devenit o soluție eficienta și indispensabila pentru economisirea energiei.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, i-a asigurat, duminica, pe bucuresteni ca iarna aceasta va fi mai bine decat in anii precedenti in ceea ce priveste asigurarea agentului termic pentru ca vor fi finalizati 50 de km de conducta din reteaua de termoficare, iar centrala Titan va echilibra sistemul…

- Peste un milion de bucuresteni risca sa ramana fara apa calda și caldura in aceasta iarna, pentru ca Termoenergetica, compania Primariei Generale, nu și-a platit datoriile de aproape un miliard de lei catre ELCEN, principalul producator de energie termica

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat joi la Prima News ca momentul in care caldura si apa calda nu o sa mai fie o preocupare pentru bucuresteni o sa fie in doi trei ani de acum, dar momentul in care nu o sa mai fie avarii este mai indepartat. Primarul Capitalei a delcarat ca ”iarna trecuta nu…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a dat asigurari, joi, la Prima News, ca, in doi-trei ani, bucureștenii nu ar mai trebui sa aiba probleme cu apa calda și caldura, chiar daca vor mai fi avarii, informeaza News.ro.„Momentul in care caldura si apa calda nu o sa mai fie o preocupare pentru bucuresteni…

- Bucureștiul ar putea ramane fara apa calda si caldura in aceasta iarna dupa ce distribuitorul Termoenergetica a anunțat ca are datorii de aproape un miliard de lei catre producatorul de agent termic, ELCEN.

- Ministrul Economiei, Radu Stefan Oprea, a pus ochii pe posturile din sistemul bugetar suspendate cu anii si a precizat ca trebuie se se faca un pic de curatenie. „In discutiile pe care le am cu cei din minister, astazi, se refera la ceea ce ne dorim la obiective si cum construim organigrama ca acele…

- Continentul sud-american se topește in mijlocul iernii. Mai multe țari se confrunta cu temperaturi extrem de ridicate pentru aceasta perioada a anului. Schimbarile climatice și El Nino alimenteaza valurile de caldura, transmite CNN.