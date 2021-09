Iarna viitoare, nu prețurile mari la gaze vor fi cele mai mari probleme ale României, ci lipsa gazelor (analiză) Agenda publica este acoperita de panica facturilor mari la gaze naturale. Exista însa vești și mai îngrijoratoare pentu perioada urmatoare și care fac referire la asigurarea efectiva a gazelor naturale în sezonul rece, scrie Dumitru Chisalița pe blogul Asociației Energia Inteligenta. Deficitul între cerere și oferta a determinat ca necesarul de importuri ale gazelor sa ajunga la un nivel de 25%. Depozitele de înmagazinare a gazelor naturale cu 30 de zile înainte de închiderea ciclului de injecție (31 august 2021) se gasesc la un nivel de 58% (respectiv… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agenda publica este acoperita de panica facturilor mari la gaze naturale. Exista insa vești și mai ingrijoratoare pentu perioada urmatoare și care fac referire la asigurarea efectiva a gazelor naturale in sezonul rece, arata Dumitru Chisalița, președintele Asociației Energia Inteligenta, potrivit…

- Agenda publica este acoperita de panica facturilor mari la gaze naturale. Exista insa vești și mai ingrijoratoare pentu perioada urmatoare și care fac referire la asigurarea efectiva a gazelor naturale in sezonul rece, se arata intr-o analiza a Asociației Energia Inteligenta. Deficitul intre cerere…

- Se anunța o iarna extrem de grea pentru romani. Specialiștii avertizeaza ca facturile la incalzire vor crește chiar și cu 80%, dupa ce prețul gazelor naturale a explodat, iar importurile au ajuns la cote istorice. Calculele ZF facute pe baza datelor din rapoartele ANRE arata o situatie alarmanta…

- Ultimele tranzacții efectuate pe BRM plaseaza prețul actual al gazelor naturale la nivelul maximului istoric de la inceputul comercializarii gazelor in Romania, arata Asociația Energia Inteligenta intr-un studiu realizat recent. Asociația a calculat modul in care a evoluat prețul mediu al…

- O analiza recenta a Asociației Energia Inteligenta scoate in evidența o creștere de 4,43 ori a prețului gazelor naturale marfa in ultimul an, gaze vandute pe Bursa Romana de Marfuri (BRM). Aceasta creștere a prețului gazelor naturale va aduce, cu siguranța, scumpiri in lanț la toate produsele, creșteri…

- Pretul certificatelor de CO2 si cel al gazelor, precum si revenirea la consumul industrial dinainte de pandemie se afla printre cauzele principale ale scumpirii electricitatii in ultima perioada, potrivit unei analize realizate de Future Energy Leaders (FEL) Romania, programul de tineret al Comitetului…

- Creșterea prețurilor la electricitate și gaze naturale reprezinta costul pe care-l genereaza situația din sectorul energetic, caracterizat, pe de-o parte de un deficit de generare, iar pe de alta parte de o politica deficitara sub aspectul promovarii resurselor de gaze naturale autohtone, se arata intr-o…

- Cu doar o zi inaintea finalizarii etapei Post Liberalizare, situația din piața de gaze și din cea de electricitate nu este una ”deloc roza”. Pe piața consumatorilor non casnici, presiunile unor furnizori, determina disperare și furie in randul consumatorilor, și prețuri mai mari, susține Dumitru Chisalița,…