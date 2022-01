Ce greșeli faci când spui că vrei să slăbești

Dacă ai avut probleme cu greutatea o viață întreagă și vrei să te schimbi, am niște sfaturi pentru tine. Sunt o studentă de 21 de ani. Am nevoie disperată de sfaturi pentru slăbit. Sunt la specializarea biologie și aș vrea să intru la medicină, așa că am multe de învățat și am și două… [citeste mai departe]