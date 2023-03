Iarna se întoarce în România! Cod portocaliu de viscol în 25 de județe Iarna se intoarce din nou in Romania! Meteorologii au emis cod portocaliu de viscol in zona montana din 25 de județe! Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou cod de viscol. In prezent, este in vigoare un cod galben de intensificari al vantului valabil pentru intreaga țara. El a intrat in vigoare sambata, 11 martie, incepand cu ora 10:00, și este valabil pana duminica, 12 martie, ora 04:00, conform evz.ro . COD GALBEN In intervalul 11 martie, ora 10 – 12 martie, ora 04, in toate regiunile, vantul va avea local și temporar intensificari, cu viteze de 50…65 km/h și izolat peste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

