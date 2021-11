Iarna se apropie de România: Meteorologii anunță o răcire bruscă, ce va aduce lapoviță și ninsoare Iarna se apropie de Romania: Meteorologii anunța o racire brusca, ce va aduce lapovița și ninsoare Iarna se apropie de Romania: Meteorologii anunța o racire brusca, ce va aduce lapovița și ninsoare Meteorologii anunța ca un val de aer rece va traversa teritoriul Romaniei și aduce lapovița, dar și ninsori. Racirea va fi una brusca, iar meteorologii susțin ca, spre finalul saptamanii, mercurul din termometre este posibil sa inregistreze din nou creșteri. Alina Șerban, meteorolog in cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) anunța temperaturi scazute pentru zilele de miercuri și joi.… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Val de aer rece in Romania. Urmeaza LAPOVIȚA și NINSOARE: Anunțul facut de ANM Val de aer rece in Romania. Urmeaza LAPOVIȚA și NINSOARE: Anunțul facut de ANM Meteorologul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Alina Șerban, a anunțat, la Digi24, ca un val de aer rece va aduce o racire in Romania,…

- In Dobrogea,vremea se va incalzi usor pe 12 si 13 noiembrie, devenind apropiata de normalul termic cu medii de 11...12 grade la maxime si 3...5 grade la minime.Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani in Dobrogea.Valorile…

- In prima zi a lunii noiembri, Administrația Naționala de Meteorologie vine cu prognoza meteo speciala pentru urmatoarele patru saptamani, care imparte țara in doua, caci avem parte de o vreme capricioasa. Astfel, in Romania ne vom bucura și de vreme buna, pentru cateva zile, dar ne vom confrunta și…

- Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele specifice perioadei in prima și in ultimele doua saptamani ale lunii noiembrie, anunta meteorologii Administratiei Nationale de Meteorologie. Luna noiembrie aduce vreme frumoasa , spun meteorologii, care au emis prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani.…

- Prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani: temperaturi mai scazute decat cele normale in perioada 11 octombrie – 8 noiembrie Temperaturile vor fi mai scazute decat cele normale pentru aceasta perioada, de sfarșit de octombrie. Vremea se apropie de normal in noiembrie, anunța meteorologii Administrației…

- Inceputul toamnei a debutat cu vreme relativ placuta, fara alerte de vreme severa sau ploi torențiale, insa cu temperaturi care au scazut brusc. Ei bine, in urma cu scurt timp specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au anunțat ce ne așteapta odata cu venire lunii octombrie. Meteorologii…

- In urmatoarele trei zile vremea se va raci, in toata tara, temperaturile coborand l minime de 2 grade. Meteorologii anunta ca exita o posibilitate mare de ninsoare in zona de munte. In urmatoarele doua saptamani temperaturile vor oscila, potrivit prognozei transmite de Administratiei Nationale de Meteorologie

- Meteorologii au anuntat prognoza meteo pentru perioada 16-29 august. Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca in prima zi a intervalului valul de caldura va persista si se va intensifica, astfel ca, media regionala a maximelor se va situa in jurul valorii de 38 de grade, iar minimele vor fi,…