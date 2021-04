Iarna revine timp de trei zile, inclusiv cu cod galben de ninsori

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un COD GALBEN de ninsori insemnate cantitativ și intensificari ale vantului, la munte, valabil de marți, ora 23 pana miercuri, ora 18. In intervalul menționat, in sudul Banatului, sudul și estul Transilvaniei, precum și in zona Carpaților Meridionali…

- Vremea va fi deosebit de rece in majoritatea regiunilor, pe parcursul zilelor de joi și vineri, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie care a emis o atenționare Cod galben de ninsori și viscol la munte, valabila in 16 județe, printre care și Cluj.Județele care vor intra sub Cod galben sunt:…

- Meteorologii au emis o informare de ninsori moderate cantitativ si intensificari ale vantului valabila din aceasta noapte, de la ora 23 si pana joi dimineata, pentru zona Carpaților de Curbura dar și in sudul Moldovei. In restul regiunii va ninge slab, iar vremea se va mentine rece mai ales noaptea…

- Iarna revine in forța, deși ne apropiem de jumatatea lunii martie, daca luam in calcul cele mai noi alerte emise de Administrația Naționala de Meteorologie. O informare de ninsori abundente intra in vigoare marți seara, iar de miercuri dimineața sunt cob cod galben Bucureștiul și 14 județe.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de ninsori si viscol, valabila pana miercuri seara in opt judete din sudul si estul tarii, inclusiv in Capitala.

- Iarna și-a intrat cu adevarat in drepturi in cea de-a doua saptamana din luna ianuarie! Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis cod galben de ninsori abundente in mai multe județe ale țarii! Bucureștiul este sub zapada!

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis un cod galben de frig, lapovița, polei, ploaie și ninsoare, valabil pentru 18 județe și municipiul București in urmatoarele trei zile. In timp ce in Capitala stratul de zapada ar putea ajunge și la 20 de centimetri, in județele vizate ar putea fi și…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis la ora 10.00 un COD GALBEN de ninsoare in zonele montane din 14 județe, printre care și Vrancea, valabil de astazi, 8 ianuarie, ora 10.00, pana sambata, ora 10.00. Ramane valabila și informarea meteo emisa ieri de ANM, privind precipitații moderate…