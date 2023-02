Iarna revine în forță. ANM a emis un cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. Harta zonelor vizate Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizari meteo cod portocaliu și cod galben de ninsori și viscol puternic, valabile in mai multe zone ale țarii. Astfel, in perioada 17 februarie, ora 20 – 20 februarie, ora 10, la munte, la altitudini mai mari de 1700 m, vor fi perioade in care vantul va avea intensificari susținute cu rafale de peste 70…100 km/h, va fi viscol și vizibilitate scazuta. Totodata, intre 18 februarie, ora 08 și 19 februarie, ora 20, la altitudini mai mari de 1700 m in Munții Apuseni, Carpații Meridionali și de Curbura vantul va sufla tare, cu rafale de peste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

